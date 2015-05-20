إصابة 4 أفراد شرطة أثناء ضبط عامل انتحل صفة رئيس مباحث بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز الخانكة بالقليوبية من القبض على عامل انتحل صفة ضابط شرطة فى أماكن مختلفة ومنهم انتحال صفة رئيس مباحث مركز الخانكة المقدم أحمد الخولى، وذلك للنصب على الفتيات الراغبات فى الزواج، حيث يحصل على صورهن ويهددهن بنشرها على الإنترنت ويحصل مقابل ذلك على مبالغ منهم، حيث أثناء القبض عليه قام أهله وجيرانه بمحاولة منع القوات فقاموا بإصابة 4 من أفراد الشرطة ضباط وأمناء بإصابات فى أنحاء الجسد، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط المتهم.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير الأمن، إخطارا بأنه اثناء حضور مأمورية لمركز شرطة الخانكة من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، برئاسة المقدم أسامة محمود، لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار "سيد ح ج" سن 37 عامل بمصنع وضبط شريحه هاتف وما يحوزه من أجهزة حاسب آلى أو هواتف محمولة. وذلك لقيامه بانتحال صفة ضباط شرطة وإنشاء حساب على موقع التوصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز الخانكة، وضباط شرطة آخرين، واستغلال ذلك فى التواصل مع الفتيات الراغبين فى الزواج وحصوله على صور شخصية لهن لابتزازهن وطلب مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور وتم القيام بمأمورية بالاشتراك وضباط مباحث المركز وباستهدافه أمكن ضبطه والهاتف المحمول والشريحة المستخدمة فى ذلك.

وأثناء ذلك تجمع عدد من أهالى وجيران المتهم قاموا بالتدافع مع القوات فى محاولة لمنعهم من اصطحاب المتهم، ونتج عن ذلك إصابة كل من الملازم أول محمد هيثم مصباح الضابط بوحدة مباحث القسم، والملازم أول حسام رضا الضابط بوحدة مباحث القسم، وأمينى الشرطة إبراهيم السيد جودة، ومحمد عبدالفتاح أحمد، بإصابات متفرقة فى جسدهم نتيجة التدافع، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف واصطحاب المتهم لديوان المركز وأمكن تحديد أهل المتهم الذين قاموا بالتدافع مع القوات لمحاولة تهريبه، وهم كل من "محمد ح ج" وشقيقه "صفوت" وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12282 جنح مركز الخانكة لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة.