كريمات السيلكون وأشعة الليزر أفضل الطرق للتخلص من ندبات الجراحة

بعد الخضوع للعمليات الجراحية بمختلف أنواعها، يتعرض الجسم للعديد من المضاعفات، ولعل من أهمها والتى يمتد أثرها لفترات طويلة، الندبات التى تخلفها العملية الجراحية على البشرة.

وعن أفضل الطرق للتخلص من تلك الندبات والتخفيف من حدتها، تقول الدكتور هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر: يجب أن ننتبه أن خطوات التخلص من ندبات العمليات الجراحية، يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ بعد إزالة خيوط الجراحة مباشرة، من خلال استخدام الدهانات الطبية التى تحتوى على نسبة من مادة السيلكون، وهى التى تساعد على تجديد وبناء خلايا الجلد المتضررة، وتمتد تلك المرحلة لعدة أشهر بعد الجراحة، قد تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر تبعا لحجم الجرح ونوع الجراحة كونها تجميلية أم لا وأيضا طبيعة الجلد وقدرته على الالتئام.

وتوضح هديل أن فى حالة الندبات الشديدة، يفضل أن تستمر مرحلة العلاج بدهان السيلكون لمدة ستة أشهر كاملة، قبل اتخاذ القرار بالبدء فى المرحلة التالية للعلاج، والتى تعتمد على استخدام أشعة الليزر لتقشير الطبقات الخارجية من الجلد، ويمكن فى تلك المرحلة الاستعانة بحقن الكورتيزون الموضعية، والتى تساهم بصورة كبيرة فى تخفيف حده تلك الندبات والتخلص منها.