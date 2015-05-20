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ممارسة الطفل للنشاط البدنى ساعة يوميا يطور قدراته الذهنية والنفسية

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ممارسة الطفل للنشاط البدنى ساعة يوميا يطور قدراته الذهنية والنفسية ممارسة الطفل للنشاط البدنى ساعة يوميا يطور قدراته الذهنية والنفسية
حذرت دراسة حديثة من أن الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة لا يحصلون على القدر الكافى من النشاط البدنى فى دور الحضانة، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

فقد توصلت الدراسة، التى أجريت على عدد كبير من الأطفال فى دور الحضانة فى مدينة "سياتل" الأمريكية، إلى أن الطفل لا يقضى سوى نصف ساعة فى اللعب بالخارج، ونحو أقل من ساعة يوميا فى اللعب بالأماكن المغلقة فى دور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال .
>يأتى ذلك فى الوقت الذى توصى فيه المبادئ التوجيهية، بضرورة ممارسة الطفل للنشاط البدنى والحركة لمدة ساعة فى الهواء الطلق يوميا لضمان تطور قدراته الذهنية والنفسية والعقلية .

وقال الدكتور بوجا تاندون أستاذ مساعد فى طب الأطفال بجامعة "واشنطن" إن الطفل يحتاج إلى فرصة يومية لممارسة النشاط البدنى، ليس فقط للحصول على الوزن الأمثل، بل لتعزيز النشاط البدنى لقدارته النفسية والصحية والعقلية، حيث يعزز هذا النوع من النشاط كفاءة وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز العضلى الهيكلى والصحة العقلية ليترافق ذلك مع التحصيل الدراسى.

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مصر 365