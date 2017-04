هل سيتعاون المخرج Ed Zwick مع Tom Cruise مجدداً ؟

عام 2003 شارك الممثل Tom Cruise في بطولة فيلم من إخراج Ed Zwick عنوانه The Last Samurai واليوم تقوم شركتا Paramount و Skydance بمحادثات مع المخرج المذكور للمشاركة في كتابة سيناريو الى جانب Marshall Herskovitz وتولّي إخراج الجزء الثاني من فيلم Jack Reacher الذي أكّد Tom Cruise أنه سيعود ليؤدي دور هذه الشخصية فيه. فيلم Jack Reacher تم إطلاقه عام 2012 وجمع إيرادات تخطت الـ 218 مليون دولار عالمياً وكان من إخراج Christopher McQuarrie الذي كتب أيضاً السيناريو المقتبس بدوره عن قصة للكاتب البريطاني Lee Child. الجزء الثاني من الفيلم عنوانه Jack Reacher: Never Go Back ومقتبس أيضاً عن قصة للكاتب نفسه بعنوان Never Go Back وسيعمل كل من McQuarrie و Cruise كمنتجين منفّذين عليهما بالتعاون مع Don Granger. يذكر أن الفيلم المقبل للممثل Tom Cruise عنوانه Mission: Impossible - Rogue Nation ومتوقّع إطلاقه في الصالات العالمية والعربية في 31 يوليو المقبل، أما الفيلم الأخير للمخرج Ed Zwick فعنوانه Pawn Sacrifice وهو من بطولة Liev Schreiber و Tobey Maguire و Peter Sarsgaard.