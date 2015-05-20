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«سما المصري» أمام استئناف الدقي في قضية سب رئيس الزمالك

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«سما المصري» أمام استئناف الدقي في قضية سب رئيس الزمالك «سما المصري» أمام استئناف الدقي في قضية سب رئيس الزمالك

وصلت الراقصة سما المصري إلى محكمة جنح الدقي، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 6 أشهر، لاتهامها بسب وقذف رئيس نادي الزمالك في كليب شهير لها على قناة فلول، ولم تبدأ المحكمة فى نظر الجلسة.

وتحضر سما المصري جلسة الاستئناف، اليوم الأربعاء، بحكم القانون الذي يلزمها بالحضور، وإلا سيتم رفض الاستئناف وتأييد حكم الحبس الصادر ضدها من المحكمة.

وتنظر محكمة جنح مستأنف الدقى برئاسة المستشار محمد فتحى، وسكرتارية محمود صابر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الراقصة سما المصرى على حكم حبسها 6 أشهر لسبها رئيس نادى الزمالك.

كانت محكمة جنح الدقي، قضت بحبس الراقصة سما المصري 6 شهور وكفالة ألف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسب وقذف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على شاشة قناة “فلول”. وتقدم رئيس نادى الزمالك، ببلاغات ضد الراقصة سما المصرى، اتهمها فيها بسبه وقذفه عن طريق إذاعة كليب من تأليفها وغنائها، حمل تطاولًا وتشهيرًا به، وكان يتم إذاعته يوميًا.


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