اعتقال 10 شباب بتهمة الانضمام لـ «داعش» في كندا

أعلنت قوة الدرك الملكي الكندي أن الشرطة أوقفت نهاية الأسبوع الماضي 10 شباب في مطار مونتريال يشتبه بسعيهم للانضمام إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأفاد بيان للدرك، أوردته قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأربعاء، بأن الشرطة الفيدرالية قامت بسلسلة توقيفات خلال نهاية الأسبوع الماضي، واعتقلت 10 شباب من مونتريال يشتبه بأنهم كانوا ينتوون مغادرة البلاد للالتحاق بمجموعات جهادية.

وأضاف، أن كل الاعتقالات جرت في مطار بيار أليوت ترودو في مونتريال، مشيراً إلى أن التحقيق متواصل ولم توجه في الوقت الحاضر أي تهمة إلى الشباب العشرة الذين سحبت منهم جوازات سفرهم، كما قامت الشرطة باستجواب عائلات الشباب وأقربائهم في سياق التحقيق.

وجرت التوقيفات بعد بضعة أشهر على رحيل 7 شباب من منطقة مونتريال إلى تركيا هم 5 فتيان وفتاتان معظمهم كانوا تلاميذ في المدرسة ذاتها وقد أفادت عائلاتهم بأنهم انتقلوا من تركيا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش.