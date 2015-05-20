الكاف يعلن عن حكام مباراتي العودة للأهلي والزمالك الإفريقية

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم جزائري بقيادة مهدي بن شريف لإدارة لقاء العودة بين الإفريقي التونسي والأهلي.

ويستضيف الإفريقي النادي الأهلي يوم السبت 6 يونيو المقبل في إياب دور الـ16 الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما خسر لقاء الذهاب السويس 2-1.

بينما اختار (كاف) طاقم تحكيم من مدغشقر بقيادة حمادة الموسى لإدارة مباراة الزمالك بمصر أمام سانجا باليندي الكونجولي.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب في الكونجو بهدف دون رد، ويحتاج للفوز في لقاء العودة من أجل التأهل لدور المجموعات للكونفدرالية.