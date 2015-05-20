أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكاف يعلن عن حكام مباراتي العودة للأهلي والزمالك الإفريقية

Google+ Print
الكاف يعلن عن حكام مباراتي العودة للأهلي والزمالك الإفريقية الكاف يعلن عن حكام مباراتي العودة للأهلي والزمالك الإفريقية

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم جزائري بقيادة مهدي بن شريف لإدارة لقاء العودة بين الإفريقي التونسي والأهلي.

ويستضيف الإفريقي النادي الأهلي يوم السبت 6 يونيو المقبل في إياب دور الـ16 الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما خسر لقاء الذهاب السويس 2-1.

بينما اختار (كاف) طاقم تحكيم من مدغشقر بقيادة حمادة الموسى لإدارة مباراة الزمالك بمصر أمام سانجا باليندي الكونجولي.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب في الكونجو بهدف دون رد، ويحتاج للفوز في لقاء العودة من أجل التأهل لدور المجموعات للكونفدرالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع