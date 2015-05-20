توقف حركة المرور على الطريق الزراعى بالقليوبية بسبب حادث تصادم

توقفت حركة المرور على الطريق الزراعى بالقليوبية، عقب وقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمدخل مدينة بنها.

وقامت إدارة مرور القليوبية، برئاسة اللواء محمود شحاتة، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بتغيير مسار حركة المرور إلى طريق خط 12 الرابط بين بنها والقناطر لتسهيل مرور السيارات والتقليل من حالة التكدس المرورى.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من اللواء محمود شحاتة، مدير إدارة مرور القليوبية، وعلى الفور تم الدفع بفرق من المرور لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق بين بنها والقاهرة.