جمارك بورسعيد تضبط حاويتين قادمتين من الإمارات بهما سجائر مقلدة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى ببورسعيد بالتعاون مع مباحث أمن الموانئ من ضبط حاويتين قادمتين من ميناء جبل على بالإمارات بداخلهما كمية كبيرة من السجائر المقلدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وكان الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى إخطارا باعتزام إحدى الشركات تهريب سجائر مقلدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وأن مشمول الحاويتين منتجات استهلاكية.

وأوضح أنه بفحص الحاويتين تبين وجود 500 كرتونة سجائر ماركات "موند" و"ميلانو" و2494 كرتونة سجائر بطعم الفواكه المتنوعة، وبعدد إجمالى 29 مليونا و940 ألف سيجارة أجنبية غير خالصة الرسوم.

وأشار المصدر إلى أن رئيس المصلحة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر تهرب جمركى بالواقعة والتحفظ على الحاويتين والمضبوطات وسحب عينة ثلاثية من السجائر لتحليلها.

>