أول يونيو.. 15 دولة و70 شركة كبرى تشارك فى المعرض الزراعى بالأقصر

تبدأ فعاليات المعرض السنوى لمؤتمر الوادى للتقنيات الزراعية الحديثة، مطلع يونيو المقبل، ولمدة 3 أيام بمحافظة الأقصر، بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية، وتتنافس خلالها 70 شركة متخصصة فى المجال الزراعى منها شركات محلية وآخرى عالمية لعرض ما لديهم من تقنيات مستحدثة تساهم فى النهوض بالمجال الزراعى.

ومن المقرر تنظيم فعاليات "المعرض السنوى لمؤتمر الوادى للتقنيات الزراعية الحديثة" داخل إحدى القاعات الخاصة بفندق "شتايجنبرجر نايل بالاس" المريديان سابقاً، وذلك تحت رعاية الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ الأقصر الدكتور محمد بدر وقيادات مديريات الزراعة بمحافظات الصعيد.