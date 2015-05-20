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طائرات التحالف العربى تقصف قواعد ومخازن الحوثيين العسكرية فى صنعاء

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طائرات التحالف العربى تقصف قواعد ومخازن الحوثيين العسكرية فى صنعاء طائرات التحالف العربى تقصف قواعد ومخازن الحوثيين العسكرية فى صنعاء
قال سكان فى العاصمة اليمنية صنعاء إن طائرات حربية من التحالف الذى تقوده نفذ ليل الثلاثاء أشد حملات القصف على المدينة وأكثرها استدامة منذ نحو شهرين مستهدفا قواعد للجيش ومخازن أسلحة.

وقال السكان إن هذه هى المرة الأولى التى تستمر فيها الضربات الجوية من الصباح وحتى بعد منتصف الليل منذ بدء الحملة فى 26 مارس آذار وأدت إلى انفجارات مروعة فى أنحاء المدينة.

وكانت حكومة اليمن الموجودة حاليا فى الرياض والتى يدعمها التحالف قالت أمس الثلاثاء إنها لن توافق على إجراء محادثات مع الحوثيين إلى أن ينسحبوا من مدن ويسلموا أسلحة مما يعنى أنه من غير المرجح أن تجرى قريبا محادثات السلام لانهاء الحرب الأهلية فى اليمن.

واستأنفت قوات التحالف الضربات فى وقت متأخر من مساء يوم الأحد بعد انتهاء الهدنة الانسانية التى دامت خمسة أيام مستبعدة نداءات من الأمم المتحدة لتمديد الهدنة مشيرة إلى ما وصفته بانتهاكات متكررة لوقف اطلاق النار من جانب الحوثيين.

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مصر 365

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