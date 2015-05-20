استئناف محاكمة بديع و104 آخرين اليوم فى "أحداث الإسماعيلية"

تستأنف، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسماعلية برئاسة المستشار سعيد عابدين، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات محاكمة محمد بديع و104 آخرين فى "أحداث الإسماعيلية".

وكان محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قد اعترض أمام هيئة محكمة الإسماعيلية، التى تنظر محاكمته و104 متهمين آخرين فى قضية "أحداث الإسماعيلية"، على ارتدائه البدلة الحمراء، مضيفًا أن اتهامه فى 43 قضية من قضايا الإرهاب ظلم بين، وقال بديع "ده حرام والله"، ووجه "بديع" حديثه لرئيس هيئة المحكمة، مطالبه بإقامة العدل فى محاكمته، قائلًا: "أشكوك إلى الله إن لم تقم العدل".