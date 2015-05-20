أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

استئناف محاكمة بديع و104 آخرين اليوم فى "أحداث الإسماعيلية"

Google+ Print
استئناف محاكمة بديع و104 آخرين اليوم فى "أحداث الإسماعيلية" استئناف محاكمة بديع و104 آخرين اليوم فى "أحداث الإسماعيلية"
تستأنف، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسماعلية برئاسة المستشار سعيد عابدين، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات محاكمة محمد بديع و104 آخرين فى "أحداث الإسماعيلية".

وكان محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قد اعترض أمام هيئة محكمة الإسماعيلية، التى تنظر محاكمته و104 متهمين آخرين فى قضية "أحداث الإسماعيلية"، على ارتدائه البدلة الحمراء، مضيفًا أن اتهامه فى 43 قضية من قضايا الإرهاب ظلم بين، وقال بديع "ده حرام والله"، ووجه "بديع" حديثه لرئيس هيئة المحكمة، مطالبه بإقامة العدل فى محاكمته، قائلًا: "أشكوك إلى الله إن لم تقم العدل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365