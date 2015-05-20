بدء الاحتفالات بـ"مولد الحسين" غدا.. و"الأوقاف" تحذر من الطقوس المخالفة

يحتفل المصريون، غدا الخميس، بمولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، رضى الله عنه، ويقيم رجال الصوفية حلقات الذكر والمديح بالمشهد الحسينى، حيث ضريح الرأس الشريف، وتستمر الاحتفالات حتى يوم الجمعة، والتى تختتم بإقامة حفل كبير للمنشد والمبتهل ياسين التهامى ونقيب المنشدين الشيخ محمود التهامى عند الباب الأخضر للمسجد الحسينى.

من جانبها حذرت وزارة الأوقاف من إقامة أى طقوس مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة داخل مسجد الحسين، فيما أعلنت ائتلافات سلفية عزمها تشكيل لجان لمتابعة الاحتفالات بمولد الحسين، تحسبا لإقامة أى طقوس شيعية داخل أو خارج مسجد الحسين.

ويحتفل المصريون بالإمام الحسين مرتين فى العام الأولى بميلاده الموافق 3 شعبان من العام الهجرى، والثانى فى ربيع الثانى احتفالا بذكرى استقرار رأس الحسين، وتمتد تلك الاحتفالات لمدة أسبوعين.

وولد الإمام الحسين فى الثالث من شهر شعبان السنة الرابعة من الهجرة، واستشهد فى كربلاء فى العاشر من المحرم سنة 61 هـ، عندما حاصره جيش يزيد بن معاوية بقيادة عمر بن سعد بن أبى وقاص مع 72 من أهله وأنصاره فى الثامن من محرم ومنعوا عنهم الماء، وفى اليوم العاشر من المحرم وقعت حادثة كربلاء المروعة، التى قتل فيها الإمام الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن الإمام على بن أبى طالب.