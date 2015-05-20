أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء الاحتفالات بـ"مولد الحسين" غدا.. و"الأوقاف" تحذر من الطقوس المخالفة

Google+ Print
بدء الاحتفالات بـ"مولد الحسين" غدا.. و"الأوقاف" تحذر من الطقوس المخالفة بدء الاحتفالات بـ"مولد الحسين" غدا.. و"الأوقاف" تحذر من الطقوس المخالفة
يحتفل المصريون، غدا الخميس، بمولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، رضى الله عنه، ويقيم رجال الصوفية حلقات الذكر والمديح بالمشهد الحسينى، حيث ضريح الرأس الشريف، وتستمر الاحتفالات حتى يوم الجمعة، والتى تختتم بإقامة حفل كبير للمنشد والمبتهل ياسين التهامى ونقيب المنشدين الشيخ محمود التهامى عند الباب الأخضر للمسجد الحسينى.

من جانبها حذرت وزارة الأوقاف من إقامة أى طقوس مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة داخل مسجد الحسين، فيما أعلنت ائتلافات سلفية عزمها تشكيل لجان لمتابعة الاحتفالات بمولد الحسين، تحسبا لإقامة أى طقوس شيعية داخل أو خارج مسجد الحسين.

ويحتفل المصريون بالإمام الحسين مرتين فى العام الأولى بميلاده الموافق 3 شعبان من العام الهجرى، والثانى فى ربيع الثانى احتفالا بذكرى استقرار رأس الحسين، وتمتد تلك الاحتفالات لمدة أسبوعين.

وولد الإمام الحسين فى الثالث من شهر شعبان السنة الرابعة من الهجرة، واستشهد فى كربلاء فى العاشر من المحرم سنة 61 هـ، عندما حاصره جيش يزيد بن معاوية بقيادة عمر بن سعد بن أبى وقاص مع 72 من أهله وأنصاره فى الثامن من محرم ومنعوا عنهم الماء، وفى اليوم العاشر من المحرم وقعت حادثة كربلاء المروعة، التى قتل فيها الإمام الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن الإمام على بن أبى طالب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365