مصر ترحل 47 سودانيا حاولوا التسلل إلى إيطاليا عبر أحد شواطئ كفر الشيخ

رحلت سلطات مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، 47 سودانيا إلى الخرطوم كان قد تم ضبطهم الأسبوع الماضى أثناء محاولتهم التسلل من أحد شواطئ محافظة كفر الشيخ فى أقصى شمال مصر ، على مركب صيد فى طريقهم إلى إيطاليا.

وصرحت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة، بأن المرحلين وصلوا وسط حراسة أمنية من مديرية أمن محافظة كفر الشيخ، وتبين أنه تم القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل على مركب صيد من أحد شواطئ المحافظة ضمن العشرات من المصريين للتوجه إلى إيطاليا، وتم إبلاغ السفارة السودانية، حيث تم إصدار وثائق سفر لهم وترحيلهم على رحلة طيران متجهة إلى الخرطوم.