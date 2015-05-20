البطيخ يعالج الإمساك ويخلصك من السمنة

البعض ينتظر الصيف شوقا إليه، فطبق واحد مثلج من قطعه الحمراء، كفيل بمنحك شعورا منعشا وغنيا بالبرودة والترطيب، إنه البطيخ، تلك الثمرة التى تلبى لك كل ما تحتاجه فى أيام الصيف الحارة، حلاوة الطعم وخفة القوام ونسبة جيدة من البرودة المقاومة لشمسه الحارقة.

ولكن ما يجهله البعض أن فوائد البطيخ تتجاوز رفاهية قدرته على ترطيب حرارة الجو، إلى ما هو أهم، وهو ما يؤكده ويوضحه لنا الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة فى نقاط محددة.

>يحتوى البطيخ على أنواع جيدة من الألياف، والتى لا تتوافر بنفس النسبة فى العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى، فأليافه تتميز بسهولة هضمها وسرعة امتصاصها فى المعدة، وبالتالى فهى من أكثر أنواع الألياف فاعلية فى علاج حالات الإمساك الشديد وتنظيم عمل الأمعاء.

كما ينصح خالد بالاعتماد على البطيخ كعنصر فعال فى الأنظمة الغذائية المنحفة، نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة ومضادات الأكسدة، فى مقابل احتوائه على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية، ولذا فهو يسهم فى إمداد الجسم بعناصره الضرورية، دون الإخلال بالأنظمة الغذائية لراغبى الرشاقة.