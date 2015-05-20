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أولتراس ديفيلز تعلن حل المجموعة

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أولتراس ديفيلز تعلن حل المجموعة أولتراس ديفيلز تعلن حل المجموعة

أعلنت مجموعة أولتراس ديفيلز المنتمية للنادي الأهلي حل المجموعة رسميا مؤكدين أن الأمر ليس له علاقة بالحكم الذي أصدره القضاء المصري قبل أيام بحظر مجموعات الأولتراس.

وأصدرت المجموعة بيانا عبر صفحتها على فيسبوك جاء فيه أن بعد مذبحة بورسعيد بات من الصعب إعادة الروح لجسد المجموعة مرة أخرى على الرغم من المحاولات المتكررة لذلك.

كما أنهم وجدوا الفرصة مناسبة لهذا القرار بعد الانتهاء من إنشاء مسجد الشهداء بالإسكندرية كصدقة جارية على أرواح شهداء مذبحة بورسعيد.

ونشرت المجموعة لحرق "البانر" الخاص بالمجموعة لتعلن عن نهايتها رسميا بعد 8 سنوات من ظهورها في مدرجات الأهلي للمرة الأولى.

وأولتراس ديفيلز هي مجموعة من ضمن مجموعتين منتميتين للنادي الأهلي مع أولتراس أهلاوي ظهرتا عام 2007.

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فيديو اليوم السابع

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