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صحة أبوظبي تعلن حالتين لفيروس كورونا

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صحة أبوظبي تعلن حالتين لفيروس كورونا صحة أبوظبي تعلن حالتين لفيروس كورونا

 أعلنت هيئة الصحة أبوظبي حالتين لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

 وقالت الهيئة إن الحالتين مستقرتان ولا تظهر عليهما أية أعراض وقد تم تأكيد إصابتيهما بالفيروس من خلال التقصي النشط مشيرة إلى أنه تم عزلهما في المستشفيات كإجراء احترازي إضافة إلى إجراء فحص المخالطين للحالتين وبناء على الحالات المشابهة السابقة تتوقع الهيئة أن تتخلص هذه الحالات من الفيروس تلقائيا خلال " 10 – 14 يوما ".

وأكدت الهيئة أنها بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

 بدورها قالت وزارة الصحة إن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس .. مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة فاعل وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.
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