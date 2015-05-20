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اليوم.. استئناف محاكمة مأمور قسم مصر الجديدة بقضية سيارة"ترحيلات أبو زعبل"

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اليوم.. استئناف محاكمة مأمور قسم مصر الجديدة بقضية سيارة"ترحيلات أبو زعبل" اليوم.. استئناف محاكمة مأمور قسم مصر الجديدة بقضية سيارة"ترحيلات أبو زعبل"
تستأنف اليوم محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة نائب مأمور قسم الجديدة، الذى حكم عليه بالحبس 10 سنوات مع 3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 من جماعة الإخوان عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل وحضور أمير ناصف رئيس النيابة وأحمد الحناوى وكيل النيابة وأمانة سر شريف الخولى وأحمد جالوم وحسام الخولى.

كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

كانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الأحكام عنهم جميعا وإعادة القضية إلى النيابة العامة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

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مصر 365

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