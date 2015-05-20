أهالى الزرقا بدمياط يشتكون من ارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب والكهرباء

الأهالى يشتكون من غلاء فواتير الكهرباء والماء

أسباب زيادة فواتير المياه والكهرباء

اشتكى أهالى الزرقا محافظة دمياط من ارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، وقال الأهالى: "ندفع الفواتير الغالية دى منين.. ارحومنا".>بهذه الكلمات اشتكى المئات من أهالى محافظة دمياط وخاصة بمركز الزرقا من المغالاة فى أسعار فواتير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وقال الأهالى: أصبحنا نتحمل أعباء فوق طاقتنا بسبب ارتفاع هذه الأسعار وتحصيل الفواتير المبالغ فيها بمبالغ مالية كبيرة.>وأرجع المواطنين السبب إلى عدم قراءة العدادات بصفة مستمرة وأن القراءات التى تحصل فى معظم الأشهر قيمة تقديرية ثم يتم تراكم المبالغ المستحقة الدفع إجمالية.

ويقول طلعت العواد مدير مدرسة: قد يمر العام دون أن يمر قارئ العداد لمتابعة القراءة الحقيقة ويقوم بوضع قيمة استهلاك بسيطة جدا مقدارها 6 جنيهات للمياه والصرف الصحى على مدار عام أو أكثر، حتى تتراكم القراءة على المستهلك ثم يدفعها جملة واحدة بشريحة أعلى وفى نفس الوقت يرفعون سعر المتر للمستهلكين كل فترة ويحصلون القراءة المتراكمة بأعلى سعر.

لا يوجد شفافية فى عرض سعر المتر وتوضيحه فى الفاتورة

قيمة تحصيل الصرف الصحى على كل منزل مرتفعة جدا

> ويضيف طلعت العواد مدير مدرسة لا يوجد شفافية فى عرض سعر المتر وتوضيحه فى الفاتورة مع إضافة بنود فى الفاتورة ترتفع وتتغير من شهر لآخر مثل بنود متنوعة وضريبة.>ويؤكد طلعت العواد مدير مدرسة أن قيمة تحصيل الصرف الصحى على كل منزل مرتفعة جدا وهى نصف قيمة سعر استهلاك المياه كل شهر وعلى سبيل المثال فى الفاتورة 62423103 على حساب رقم 06080400289 عن شهر إبريل 2015 بأسمى قيمة استهلاك المياه 25.5 جنيه وقيمة الصرف الصحى 12.75 جنيها وقيمة اجمالى الفاتورة 43.5 جنيها عن استهلاك مياه 24 مترا فقط أى ثمن المتر يقترب من جنيهين.

ويقول محمد زعرب: لا تختلف مشاكل إيصالات الكهرباء عن مياه الشرب كثيرا، مشيرا إلى أن شركة كهرباء دمياط وفرع الزرقا تحديدا يتعمد أيضا المحصلون والشركة عدم إصدار فاتورة فى شهر معين ويقولون ليس لك فاتورة ثم يجمعون استهلاك الشهرين فى شهر واحد.

وهى بالطبع تخضع للحساب بشريحة أعلى وتحصيل ثمن أكبر للشركة بسبب تلاعب الشركة دون أدنى ذنب من المواطن ويفاجأ المواطن بدفع فاتورة كبيرة تفوق قدراته وتتجاوز 400 جنية أحيانا.

عندما نتقدم بشكوى تجبرنا الشركة على رفع العداد السليم وتغييره بعداد آخر برسوم أخرى

>ويتابع محمد زعرب قائلا:عندما نتقدم بشكوى تجبرنا الشركة على رفع العداد السليم وتغييره بعداد آخر برسوم أخرى تقترب من الـ500 جنيه لذا نرفع الأمر لوزيرى الإسكان والمرافق ووزير الكهرباء ورئيس الوزراء لرفع المعاناة المفتعلة من شركة المياه وشركة الكهرباء بدمياط.

وطالب فتحى بكر، من أهالى السرو بسرعة التحقيق مع من يتسبب فى هذه المشاكل لنا كما نرجو معاملتنا فى سعر الكهرباء والمياه مثل القاهرة الكبرى وباقى محافظات مصر لأن كلنا نعيش فى دولة واحدة ونشرب من نيل واحد ورئيسنا واحد.

وأشار فتحى بكر إلى أن المياه ضعيفة جدا فى مدينة السرو وتحتاج إلى محطات تقوية لدفع المياه إلى الأدوار العليا.