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"واتس آب اليوم السابع": وفاة طبيب مصرى بالسعودية فى حادث سير

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"واتس آب اليوم السابع": وفاة طبيب مصرى بالسعودية فى حادث سير "واتس آب اليوم السابع": وفاة طبيب مصرى بالسعودية فى حادث سير
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل عدد من المصريين العاملين بالمملكة استغاثة بعد وفاة مواطن مصرى بالمملكة فى حادث سير، يدعى هيثم محمد أحمد الغمرى يعمل طبيباً، ولم يستدل على أى شخص يعرفه، بينما توضح بياناته فى بطاقته الشخصية، أنه من الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

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