محافظ الوادى الجديد يناقش خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى فصل الصيف

ناقش اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، خلال اجتماعه مساء أمس مع مسئولى قطاع الكهرباء بالمحافظة الإجراءات الاحترازية، لعدم انقطاع التيار الكهربائى خلال فصل الصيف واستعدادات قطاع الكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان المعظم، حيث أكد المحافظ على ضرورة تلافى أى أعطال خلال تلك الفترة وعمل الصيانة الدورية للمحولات.

ووجه المحافظ على ضرورة إعلام المواطنين قبل انقطاع التيار الكهربائى وتقسيم المحافظة إلى دوائر خلال عمليات الصيانة، وضرورة إعداد برنامج زمنى متكامل لعملية الإصلاح، وكذلك عمليات إحلال والتجديد لأعمدة الإنارة المتهالكة وتبديل الأسلاك غير المعزولة على أن يتم البدء بالأعمدة داخل الكتلة السكنية، وذلك حرصا على حياة المواطنين.