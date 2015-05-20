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"الخدمات البيطرية" تستقبل 7500 رأس عجل تطرح بالأسواق للذبح الفورى

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"الخدمات البيطرية" تستقبل 7500 رأس عجل تطرح بالأسواق للذبح الفورى "الخدمات البيطرية" تستقبل 7500 رأس عجل تطرح بالأسواق للذبح الفورى
قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 5 آلاف رأس من العجول الحية عبر ميناء بورسعيد منها 2000 رأس عجل من السودان، و1500 رأس من أوكرانيا و1500 من المجر، بالإضافة إلى استقبال 2500 رأس جمل قادمة من السودان خلال أيام للذبح الفورى.

وأشار "جاد المولى"، إلى أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر عددا من القرارات الوزارية لسفر عدد من اللجان البيطرية لعدد من الدول لاستيراد حيوانات حية استعدادا لشهر رمضان.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع شحنات الحيوانات المستوردة تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية للذبح الفورى، وتخضع للإجراءات البيطرية المعتادة منها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى، طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشير إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وأضاف "المولى"، أن استيراد الحيوانات الحية كأحد المحاور لسد العجز فى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى، حيث تقوم إدارة الحجر البيطرى بالهيئة بالموافقة على استيراد العجول الحية للذبح الفورى أو اللحوم المجمدة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، ومن خلال مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية، وكذلك شروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية من مجازر تم معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.


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