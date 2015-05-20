40 ألف نسمة من أهالى الكيلو2 بالإسماعيلية يعانون من التشتت الإدارى

مشكلة التشتت الإدارى

المشروع لم يقدم أى جديد للمنطقة

لجنة خدمات تتبع مركز ومدينة الإسماعيلية ولكنها غير مفعلة

مشكلة الصرف الصحى

يعانى أهالى منطقة الكيلو 2 الواقعة على طريقى الإسماعيلية - بورسعيد والإسماعيلية - القاهرة الصحراويين من أزمة حادة فى التبعية الإدارية والمحلية إضافة إلى مشاكل بالجملة معظمها جاء بسبب نقص الخدمات وعدم وجود جهة إدارية واحدة مسئولة عن المنطقة التى تعدى عدد سكانها الآن 40 الف نسمة وتضم حوالى 10 عزب.>يقول ناصر عبد ربه مدرس من أهالى منطقة الكيلو 2: إننا نعانى من مشكلة التشتت الإدارى خصوصا وان المنطقة تتبع أكثر من جهة إدارية، حيث أنها تتبع مركز ومدينة ابوصوير إداريا عند استخراج خطاب الموافقة على توصيل المرافق، كما أنها تتبع مركز أبوصوير امنيا ولإدخال الكهرباء تتبع الكيلو 2 هندسة كهرباء الفردان بمركز الإسماعيلية وبالنسبة لقطاعى الصحة والتعليم تتبع الكيلو 2 مركز ومدينة الإسماعيلية وبالنسبة لخدمات التموين والغاز الطبيعى فان المنطقة تتبع مركز ومدينة أبوصوير وبالنسبة للضرائب تتبع القنطرة غرب والتأمينات والمعاشات مدينة المستقبل.>ويضيف مصطفى عارف، أنه بالرغم من استحداث مشروع تطوير منطقة الكيلو 2 منذ عام 1989 ولكن هذا المشروع لم يتقدم أى خطوة للإمام ولم يقدم أى جديد للمنطقة بالقياس بالزيادة السكانية الرهيبة التى تشهدها المنطقة الآن، وفى الوقت الذى يبحث فيه المواطنون عن حل لمشكلاتهم بسبب عدم وجود أى جهة إدارية أو خدمية تلبى مطالبهم فإن المسئولين التنفيذيين لم يقدموا للمواطن البسيط شيئا.>ويشير مصطفى ثابت إلى أنه توجد لجنة خدمات تتبع مركز ومدينة الإسماعيلية ولكنها غير مفعلة حتى الآن مما أدى إلى عدم وصول الخدمات للمنطقة التى أصبحت من اكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية بالرغم من قربها من مدينة الإسماعيلية إلا أنها حتى الآن لم تأخذ شكل قرية ولا حى ولا ضاحية ولا وحدة محلية.>وأوضحت عزيزة إبراهيم موظفة أن أهم المشاكل الموجودة فى الكيلو 2 حاليا هى مشكلة الصرف الصحى الذى أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة خصوصا مع ظهور المياه الجوفية فى المنازل والشوارع لأن المنطقة منخفضة وتوجد أراض زراعية مقابلة لها بجمعية العاشر من رمضان، مما أدى إلى ظهور المياه لأمتار داخل الأراضى الزراعية والمنازل بالكيلو 2 بسبب انخفاض المنطقة نسبيا مما هدد ببوار الأراضى الزراعية وتدمير عدد من المنازل التى أصبحت تسبح فوق المياه الجوفية، مما أدى أيضا إلى صعوبة استخدام الخزانات كبديل عن الصرف الصحى الذى لم يدخل المنطقة حتى الآن.

وتابع هانى عبد اللطيف أنه تم الاتفاق بين الأهالى على التبرع بالجهود الذاتية وإدخال شبكة صرف صحى إلا أن عدم وجود جهة إدارية مسئولة حال دون الحصول على مستخلصات للمشروع حتى الآن.

مطالب بأن تكون المنطقة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية

الأهالى طلبوا لقاء اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية

>ويطالب أحمد أبو ساطى بأن تكون المنطقة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بسبب بعد المسافة عن مركز ومدينة أبوصوير خصوصا وأنه لم يتم تفعيل أى قرارات صدرت عن المنطقة لعدم وجود جهة وحيدة يتم مساءلتها إداريا عن مشاكل المنطقة بدلا من الشتات الذى يتعرض له سكان المنطقة.>ويضيف عدد من الأهالى أنهم طلبوا لقاء اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية عقب توليه منصبه لعرض مشاكلهم ومطالبهم عن طريق مندوبين ممثلين لجميع عزب المنطقة مع الحصول على موافقة منه لرصد ميزانية لمشاكل رصف الشوارع وإنارتها ومشاكل تراكم مياه الصرف الصحى والزراعى ومازال الأمر معلقا.



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محافظ الإسماعيلية



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منطقة الكيلو2



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