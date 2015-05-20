يديعوت: الجيش الإسرائيلى يعتزم استخدام رصاص محرم دوليا ضد الفلسطينيين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، النقاب عن أن الجيش الإسرائيليى قرر استخدام رصاص محرم دوليا فى الضفة الغربية لفض أى مظاهرات يقوم بها الفلسطينيون، موضحة أن الرصاص الجديد يحمل اسم "أسفوج".

وأضافت الصحيفة، أنه من خلال تجارب أجراها الجيش ولواء التكنولوجيا فى سلاح المشاة، قرر السماح للقوات فى الضفة الغربية باستخدام رصاص (أسفوج) لمنع أى تصعيد محتمل فى الضفة الغربية وسيتم توزيع آلاف الرصاصات فى الأسابيع المقبلة على قوات الجيش في الضفة في إطار مرحلة تجريبية.

ويبلغ قطر الرصاصة 40 ملم وتطلق من فوهات البنادق، وسيتم تدريب الجنود على استخدام هذا النوع من الرصاص قبل البدء باستخدامه وتطلق الرصاص نحو المتظاهر عن مسافة 7 أمتار كأدنى حد وتترك آثار حروق فى الجسم المطلق عليه وعاهات أخرى، فهو أشبه بالموت البطىء.

جدير بالذكر أن هذا النوع من الرصاص قتل الفتى الفلسطينى محمد سنقرط من شرقى القدس العام الماضى.