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قيادى سابق بالإخوان: تصعيد وجوه جديدة بالجماعة بعد الأحكام الأخيرة

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قيادى سابق بالإخوان: تصعيد وجوه جديدة بالجماعة بعد الأحكام الأخيرة قيادى سابق بالإخوان: تصعيد وجوه جديدة بالجماعة بعد الأحكام الأخيرة
قال طارق البشبيشى، القيادى السابق لجماعة الإخوان، إن الجماعة ستقوم بتصعيد قيادات جديدة بعد الأحكام التى صدرت ضد قيادات بارزة لها خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن ذلك ليس دليلاً على حدوث انشقاق أو اختلاف ذى قيمة داخل التنظيم.

وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن التنظيم الدولى للجماعة يعكف على اختيار وجوه جديدة يدفع بها خلال الفترة المقبلة، فى المقابل تنزوى بعض القيادات المحسوبة على حالة الفشل، لافتا إلى أن ذلك سيتم بالتراضى بين الطرفين.

وأوضح أن قرارات التنظيم الدولى فى الخارج ستوجه القنوات الإخوانية بتسليط الضوء على أسماء بعينها وبصفاتهم الجديدة، متابعا: "التنظيم يتجه إلى مرحلة الخريف والضعف والجماعة الآن ماتت سياسياً وفى طريقها للموت بشكل كامل".

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