تعرف على 6 أسباب تؤدى إلى إصابة الرجال بالعقم

"التدخين.. الكحوليات.. دوالى الخصيتين" جميعها أسباب وعوامل تساهم فى إصابة الرجل بالعقم وتأخر الإنجاب، حيث أصبحت إصابة الرجال بالعقم من الأمراض التى انتشرت بصورة ملحوظة فى الآونة الأخيرة.

يقول الدكتور عمرو الاهوانى استشارى الذكورة والعقم بقصر العينى: إن السائل المنوى الذى يتم إفرازه من الرجل يجب أن يكون عدد حيواناته المنوية أكثر من 15 مليونا فى الملى وتكون الحركة أكثر من 40 % وتكون نسبة الحيوانات المنوية المشوهة أقل من 4 %.

أسباب العقم عند الرجال

ويستكمل د. الاهوانى قائلا: هناك أسباب وعوامل مختلفة تؤدى لتأخر الإنجاب والعقم عند الرجال وأهمها:

>1)أسباب وراثية مثل متلازمة كلاين فلتر xxy وتعنى انعدام الحيونات المنوية.

>2)وجود عيوب خلقية انعدام الحبل المنوى مثل صغر حجم الخصيتين أو الخصية المعلقة.

>3) وجود دوالى بالخصيتين تعوق إنتاج الحيوانات المنوية من الخصية.

>2)وجود التهابات بالجهاز التناسلى التى قد يؤدى إلى ضعف السائل المنوى وفى بعض الأحيان تساهم فى انعدام وجود الحيوانات المنوية بالسائل.

>3)مشاكل جنسية عند الرجل مثل ضعف الانتصاب وانعدام القذف.

>4)التعرض للمواد الكميائية أو الحرارة العالية مثل الأشخاص الذين يعملون بمصانع الحديد والصلب أو الزجاج ومصانع الأسمدة.

>5)الأشخاص الذين يتناولون علاجا كيميائيا أو إشعاعيا نتيجة إصابتهم بالسرطان.

>6)التدخين نظرا لأنه يفرز مواد تضعف الحيوانات المنوية.