تعرف على 6 أسباب تؤدى إلى إصابة الرجال بالعقم

يقول الدكتور عمرو الاهوانى استشارى الذكورة والعقم بقصر العينى: إن السائل المنوى الذى يتم إفرازه من الرجل يجب أن يكون عدد حيواناته المنوية أكثر من 15 مليونا فى الملى وتكون الحركة أكثر من 40 % وتكون نسبة الحيوانات المنوية المشوهة أقل من 4 %.
أسباب العقم عند الرجال
ويستكمل د. الاهوانى قائلا: هناك أسباب وعوامل مختلفة تؤدى لتأخر الإنجاب والعقم عند الرجال وأهمها:
>1)أسباب وراثية مثل متلازمة كلاين فلتر xxy وتعنى انعدام الحيونات المنوية.
>2)وجود عيوب خلقية انعدام الحبل المنوى مثل صغر حجم الخصيتين أو الخصية المعلقة.
>3) وجود دوالى بالخصيتين تعوق إنتاج الحيوانات المنوية من الخصية.
>2)وجود التهابات بالجهاز التناسلى التى قد يؤدى إلى ضعف السائل المنوى وفى بعض الأحيان تساهم فى انعدام وجود الحيوانات المنوية بالسائل.
>3)مشاكل جنسية عند الرجل مثل ضعف الانتصاب وانعدام القذف.
>4)التعرض للمواد الكميائية أو الحرارة العالية مثل الأشخاص الذين يعملون بمصانع الحديد والصلب أو الزجاج ومصانع الأسمدة.
>5)الأشخاص الذين يتناولون علاجا كيميائيا أو إشعاعيا نتيجة إصابتهم بالسرطان.
>6)التدخين نظرا لأنه يفرز مواد تضعف الحيوانات المنوية.