أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السبسى يغادر تونس متوجها للولايات المتحدة الأمريكية

Google+ Print
السبسى يغادر تونس متوجها للولايات المتحدة الأمريكية السبسى يغادر تونس متوجها للولايات المتحدة الأمريكية
غادر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى مساء الثلاثاء بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقى خلالها مسئولين أمريكيين لبحث عدة محاور أهمها مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادى والأمنى بين البلدين.

وقال معز السيناوى ، الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية التونسية، إنه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم متعددة المجالات، تعزز من أسس الحوار الاستراتيجى بين البلدين فى القطاعات الاقتصادية والعلمية والسياسية.

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب ستمثل محورا رئيسيا فى محادثات الرئيس التونسى مع المسؤولين الأمريكيين ، لاسيما فيما يتعلق بزيادة دعم الولايات المتحدة لتونس على مستوى التجهيزات العسكرية وعلى مستوى التدريب ، لافتا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين ستبدأ أعمالها يوم 29 مايو الجارى.

وأوضح أنه من المتوقع خلال الزيارة أ يتم إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة للمساهمة فى توضيح الرؤية بالنسبة لتونس فيما يتعلق بمجالات التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365