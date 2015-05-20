السبسى يغادر تونس متوجها للولايات المتحدة الأمريكية

غادر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى مساء الثلاثاء بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقى خلالها مسئولين أمريكيين لبحث عدة محاور أهمها مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادى والأمنى بين البلدين.

وقال معز السيناوى ، الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية التونسية، إنه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم متعددة المجالات، تعزز من أسس الحوار الاستراتيجى بين البلدين فى القطاعات الاقتصادية والعلمية والسياسية.

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب ستمثل محورا رئيسيا فى محادثات الرئيس التونسى مع المسؤولين الأمريكيين ، لاسيما فيما يتعلق بزيادة دعم الولايات المتحدة لتونس على مستوى التجهيزات العسكرية وعلى مستوى التدريب ، لافتا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين ستبدأ أعمالها يوم 29 مايو الجارى.

وأوضح أنه من المتوقع خلال الزيارة أ يتم إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة للمساهمة فى توضيح الرؤية بالنسبة لتونس فيما يتعلق بمجالات التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة.

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