ضبط 27 ألف لتر وقود و1104 اسطوانات بوتاجاز قبل ترويجها بالسوق السوداء

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات أمنية موسعة استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع، خاصة الاستراتيجية منها، ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى، ومكافحة جرائم أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والسلع التموينية والقضاء على ظاهرة تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، وضبط المتورطين فى ارتكابها، خاصة العناصر التى تتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط كل جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية خلال 24 ساعة عن ضبط 533 قضية تموينية متنوعة، وشملت تلك القضايا ضبط 7 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (27039) لتر بنزين وسولار، وضبط 24 قضية إسطوانات بوتاجاز و ضبط خلالها (1104 ) اسطوانة، وضبط 7 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 2,550 طن، وضبط 55 قضية مخالفات مخابز، وضبط 4 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

كما تم ضبط 45 قضية غش غذائى وغير غذائى، وضبط 347 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلون)، وضبط 15 قضية فى مجال اللحوم والطيور الفاسدة بمضبوطات بلغت (12,330 طن، وعدد 12 طائر)، وضبطت الحملات قضية فى مجال الأسماك الفاسدة بمضبوطات بلغت 80 كيلو، كما ضبطت الحملات 10 قضايا فى مجال السجائر المهربة بمضبوطات بلغت (عدد 46500 عبوة) ، وضبط الأمن 15 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط 2 قضية فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت (341 عبوة مبيدات)، وتنفيذ 46 حكما قضائيا .