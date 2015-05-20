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منتقبة تختطف رضيعا عقب ولادته من أمام مستشفى الفيوم العام

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منتقبة تختطف رضيعا عقب ولادته من أمام مستشفى الفيوم العام منتقبة تختطف رضيعا عقب ولادته من أمام مستشفى الفيوم العام
شهد مستشفى الفيوم العام واقعة مأساوية حيث قامت منتقبة باختطاف طفل رضيع حديث الولادة بعدما استغلت سوء حالة والدته الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت "شيماء.ع" ربة منزل من مركز يوسف الصديق بالفيوم قد دخلت لمستشفى الفيوم العام بعد تحويلها من مستشفى أبشواى لإصابتها بنزيف عقب الولادة، وكانت حالتها سيئة فحمل شقيقها الطفل المولود ووجد سيدة منتقبة أمام قسم الاستقبال بالمستشفى فطلبت منه أن تحمل عنه الطفل وتحضر له رضعة نظرا لسوء حالة والدته، وبالفعل سلمها الطفل وغفل عنها لدقائق فهربت به وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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