مباحث سيوة تضبط سيارتين و6 موتوسيكلات بدون لوحات معدنية

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، إن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيوة والقوة المرافقة، تمكنوا أمس الثلاثاء، من ضبط سيارتين و6 درجات بخارية بدون لوحات معدنية، خلال حملة أمنية بدائرة القسم.

كان الأمن قد ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، ماركة لاند كروزر، رصاصى اللون، تحمل شاسية 0750/00027779، وسيارة بدون لوحات معدنية ماركة لاند كروزر، رصاصى اللون تحمل شاسية 1726، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة روكيت، سوداء اللون، تحمل شاسيه رقم 000652 موتور رقم 0100870.

كما تم ضبط 5 درجات بخارية بدون لوحات معدنية، ماركة هاواى نبيتى تحمل شاسيه رقم 24003923 موتور رقم 04004236 ودراجة ماركة ايون سوداء تحمل شاسيه رقم 01671483 ودراجة ماركة برافا سوداء تحمل شاسيه رقم 33588 موتور رقم 368324 ودراجة ماركة جى إم سى سوداء تحمل شاسيه رقم 1126759386 موتور رقم 14104608 ودراجة ماركة دايو سوداء تحمل شاسيه رقم 1642304 موتور رقم 6084470.