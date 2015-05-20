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بالفيديو.. طالبة أمريكية تحمل "مرتبة" بحفل تخرجها احتجاجا على اغتصاب زميلها لها

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شاركت طالبة فى جامعة كولومبيا فى حفل تخرجها أمس الثلاثاء وهى تحمل "مرتبة" احتجاجا على عدم طرد الكلية التى تدرس بها لطالب تقول إنه اغتصبها.

وتحمل إيما سولكويتش، التى اتهمت زميلها بول نونجيسر بالاعتداء عليها جنسيا فى السنة الثانية لها بالكلية عام 2012، مرتبتها وتجوب بها أنحاء الحرم الجامعى منذ الخريف الماضى.

وقالت إيما إنه كانت تأمل فى أن يؤدى هذا التصرف إلى طرد نونجيسر. واستقبلت إيما، طالبة الفنون البصرية، بتصفيق حار لدى حملها المرتبة عبر المنصة أثناء حفل التخرج.

وكانت محكمة تابعة لجامعة كولومبيا قد برأت نونجيسر من جميع الاتهامات، وقضت بأن اللقاء الجنسى الذى تم بينهما كان بالاتفاق.

يشار إلى أن الاعتداء الجنسى يعد مشكلة متفشية فى الجامعات، حتى أن تصاعد حدة هذه المشكلة دفع الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى إطلاق فريق عمل فى مطلع 2014 لدراسة تلك المسألة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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