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وزارة السكان: خطة لتقليل نسب ختان الإناث إلى 15% بدلا من 60%

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وزارة السكان: خطة لتقليل نسب ختان الإناث إلى 15% بدلا من 60% وزارة السكان: خطة لتقليل نسب ختان الإناث إلى 15% بدلا من 60%
قالت الدكتور فيفيان فؤاد منسق الاتصال والتدريب بالبرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بوزارة الدولة للسكان، إنه تم إعداد خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث يتم تنفيذها حاليا، قائلة "إن الهدف من تلك الخطة خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطنى، من خلال دعم مناخ سياسى واجتماعى وثقافى لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتها وتقليل نسب ختان الإناث على المستوى الوطنى".

وأضافت الدكتورة فيفيان فؤاد لـ"اليوم السابع" أن المخرجات الأساسية فى هذه الاستراتيجية تتضمن إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتغيير ثقافى اجتماعى داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، لكل الفتات المتعلقة بقضية ختان الإناث سواء المدرسين والأطباء والعاملين فى الجمعيات الأهلية والبنات فى المدارس ورجال الدين قائلة "أنه فى الماضى كان التركيز ينصب على الأم فقط ولكنه تم تغير الفكرة وتقويمها مع كل الأطراف المتعلقة بموضوع ختان الإناث".

وأشارت الدكتورة فيفيان فؤاد، إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمدة 5 سنوات من أجل إنفاذ القانون ومعاقبة المخالف وتحقيق الهدف بتقليل نسب ممارسة ختان الإناث 15% من النسب الحالية، موضحة أن النسبة الحالية هى 60% وسط البنات من سن 15 إلى 18 سنة بحسب المسح الصحى السكانى 2014 لافتة أن قضية ختان الإناث ليست دينية ولا صحية بل أنها مرتبطة بالثقافة المجتمعية بشكل خاص.

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