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صداقة جديدة بين أنجلينا جولي وشارليز ثيرون

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الثلاثاء 19-05-2015 23:19

حصلت النجمة العالمية Angelina Jolie على صديقة جديدة من داخل عالم هوليوود الكبير هي النجمة Charlize Theron.

وإنّ علاقة متينة ووطيدة باتت اليوم قائمة بين مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تبلغ من العمر 39 عاماً، وCharlize البالغة من العمر 39 عاماً أيضاً.

وهذه الصداقة بدأت بعد أن قام زوج كلّ منهما، أي Brad Pitt وSean Penn، بتعريفهما إلى بعضهما البعض.

وأكّد مصدر مقرّب من العائلتين أنّ صداقة طويلة الأمد تعود إلى سنواتٍ تربط الرجلين. ومنذ أن أصبحت العلاقة الغرامية التي تجمع ما بين Sean و Charlize جديّة، بدأ الأربعة

بالخروج معاً وبتمضية أكثر أوقاتهما الممكنة مع بعضهم البعض.

وقال المصدر: "اكتشفت النجمتان بأنّ قواسم مشتركة كثيرة في هذه الحياة تجمعهما، وهي ما قرّب المسافة بينهما وجعلهما تُدركان كم أنّ أموراً كثيرة تتّفقان عليها، بدءاً من فكرة تبنّي أولادهما، وإلى مشاريعهما الهوليوودية المستقبليّة".

يُذكر أنّ Angelina Jolie، بحسب موقع Express، تفكّر حالياً في تبنّي طفل يتيم جديد؛ والمرجّح أن تكون فتاة صغيرة.

 

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