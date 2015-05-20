ما الذي دفع محمد رمضان للقفز من الطابق الثالث؟

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه الجديد "شد أجزاء" في منطقة نزلة السمان، حيث قام بتصوير مشاهد مطاردات المجرمين في مجموعة من المنازل القديمة في منطقة "نزله السمان"، إذ كانت كلها مشاهد أكشن شديدة الخطورة.

ومن أصعب تلك المشاهد، كانت قيامه بالقفز من الطابق الثالث لإحدى البنايات القديمة العالية الإرتفاع، رافضاً الاستعانة بـ"دوبلير"، ليغامر ويقفز بنفسه كما يفعل في كل مشاهد أفلامه الأكشن.

ويشارك رمضان فى بطولة الفيلم كل من ياسر جلال، وإياد نصار، وسليمان عيد، ومحمد شاهين، وتايسون ونسرين أمين، في وقت انسحبت رانيا يوسف من الفيلم لعدم قدرتها على التوفيق بينه وبين أعمالها الفنية الأخرى.

فيلم "شد أجزاء" قصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج حسين المنياوى، وإنتاج أحمد السبكي.

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