جنات تزور أطفال مرضى السرطان وتتعرف على مراحل العلاج

القاهرة - أحمد عاشور تصوير - محمد العربي وسامح المنسي

زارت الفنانة جنات الأطفال مصابي مرض السرطان في المستشفى، حيث قامت بجولة داخلها وتعرفت على مراحل العلاج، بدءاً من دخول المريض المستشفى حتى مرحلة الشفاء، والتي وصلت إلى نسبة 75%.

بدورهم، استقبل الأطفال جنات بحفاوة كبيرة، وشاركها عدد كبير منهم الغناء.

واستغلت جنات زيارتها، للقيام بالحملة الدعائية المجانية الخاصة بالمستشفى، بعد الاتفاق مع الإدارة.

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