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إنتحار الممثلة الهندية شيخا جوشي

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الأربعاء 20-05-2015 02:16

قامت عارضة الأزياء والممثلة الهندية Shikha Joshi بوضع حد لحياتها، فأقدمت على الإنتحار داخل شقتها في مومباي.

وعثرت الشرطة على نجمة بوليوود البالغة من العمر 40 عاماً متوفية في منزلها الذي تسكن فيه مع صديقتها.

ووفقاً لتقرير الشرطة المبدئي، فقد وجدت Shikha في حمام منزلها مدرجة بدمائها والى جانبها السكين الذي أنهت حياتها به.

وفي وقت لاحق، تم إرسال الجثة إلى مستشفى كوبر، ولم يتم العثور على رسالة إنتحار في مكان الحادث، لكن يرجح أن الاكتئاب هو السبب.

 

 

 

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