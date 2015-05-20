خادم الحرمين: مؤتمر الرياض يأتي في منعطف تاريخي للمنطقة.. والعالم يترقب تفعيل النتائج

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" قال فيها: إن العالم أجمع يترقب تفعيل نتائج هذا المؤتمر المبارك، فمسؤوليتكم التاريخية والأمانة الملقاة على عواتقكم تحتم عليكم بذل قصارى الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وقال -حفظه الله- في الرسالة التي تلاها الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني: مؤتمركم هذا يأتي في منعطف تاريخي ليس لليمن الشقيق فحسب بل للمنطقة بأسرها.

«إعادة الأمل» تمهد لبدء المشروع التنموي.. وسنستمر في تقديم المساعدات الإغاثية

ولايخفى ما توليه المملكة ودول التحالف من حرص كبير واهتمام بالغ بالشأن اليمني انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية.

لقد شرعت المملكة ودول التحالف بالاستجابة الفورية لطلب الحكومة اليمنية الشرعية بإنقاذ اليمن وحماية شعبه وشرعيته وامتداداً لهذا الدور جاءت عملية "إعادة الأمل" التي نتطلع أن تسهم في تكاتف الأشقاء والأصدقاء في تحقيق الاستقرار تمهيداً لبدء المشروع التنموي. وحرصاً منا على تحسين أوضاع المقيمين في المملكة من أبناء اليمن فقد أصدرنا أمرنا بتصحيح أوضاعهم والسماح لهم بالعمل لتخفيف الأعباء عليهم ولتمكينهم من كسب العيش بكرامة، كما أننا سنستمر في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب اليمني الشقيق. من ناحية ثانية استقبل خادم الحرمين أمس الأمراء والمشايخ وأصحاب المعالي ورئيس مجلس الشورى وجمعا من المواطنين.