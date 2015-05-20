ولي العهد رعى العرض العسكري لوحدات قوات الأمن الخاصة.. ودفع بخريجي عدد من الدورات لميادين الشرف

شارك طيران الأمن و85 عربة مدرعة من عربات قوات الأمن الخاصة وطائرات الإسناد وفريق الاستطلاع المظلي والقناصة في القبض على عدد من قيادات الفكر الضال الإرهابي الذين تحصنوا داخل أحد المباني السكنية وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية، كما تمكنت القوات الضاربة في الوقت ذاته من إخماد خلايا إرهابية بدت تنشط في الداخل وتحاول التجمهر وإحداث الفوضى باستخدام الأسلحة والقنابل اليدوية، كل ذلك في فرضيات الحزم التي أجراها أفراد وضباط قواتنا البواسل من منسوبي قوات الأمن الخاصة التي كانت شاهداً على التدريب والتكتيك الجيد والإمكانات المتطورة التي وجه بها وتابعها رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي كثيراً ما شجع وآزر أبناءه البواسل الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في سبيل دحر كل عدو يريد المساس بأمن واستقرار الوطن.

وكان سمو ولي العهد قد رعى أمس العرض العسكري لوحدات قوات الأمن الخاصة والتطبيقات التكتيكية وتخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي رقم (44) ودورة الصاعقة رقم (9) ذات المراحل الأربع وعددا من الدورات التخصصية لوحدات قوات الأمن الخاصة.

اللواء العتيبي: قواتنا تركز على تطوير الجانب البشري لبناء الصرح الأمني

وبدأ الحفل الخطابي المعد بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة لقائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي قدم فيها التهنئة لسموه باختياره ولياً للعهد، موضحاً أن المتغيرات المستجدة تتطلب من القوات بذل المزيد من الجهود في التدريب ورفع مستوى التأهيل لدى منسوبيها ومشاركة عدد من القطاعات الأمنية بإقامة تمارين مشتركة لتعزيز جانب التنسيق والتكامل التدريبي والأمني مثل مشاركة القوات الخاصة بوزارة الدفاع في تمرين (نمر 3) ومشاركة عدد من القطاعات الأمنية في تمرين (وطن 85).

وبين العتيبي أن القوات تركز على تطوير الجانب البشري لبناء الصرح الأمني.

وأوصى قائد قوات الأمن الخاصة في كلمته الخريجين بتقوى الله وبذل المزيد من الجهود في خدمة المليك والوطن، مقدماً شكره لسمو ولي العهد لحضوره الحفل رغم المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، كما شكر مديرية حرس الحدود وطيران الأمن وضباط القوات لإسهاماتهم الفاعلة في نجاح الخطة التدريبية العامة للقوات.

عقب ذلك ألقى الطالب فيصل بن سعد البقمي كلمة الخريجين عبر فيها عن سروره وزملائه الخريجين بتشريف سمو ولي العهد للحفل، معربين عن فخرهم واعتزازهم بانضمامهم إلى إخوانهم رجال الأمن واستعدادهم لبذل أرواحهم للدفاع عن مليكهم ووطنهم.

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة تلاها بدء العرض العسكري، حيث تقدم العرض تشكيلات الطلبة ثم آليات الشرطة العسكرية، تلاها كتيبة الإسناد وكتيبة الأمن المدرعة وآليات المساندة من آليات الاتصالات والطبابة.

وشاهد سمو ولي العهد فرضية حماية الشخصيات للمواكب نفذها مجموعة من طلبة معهد القوات وبعض الوحدات المتخصصة، ثم شاهد سموه فرضية إبطال وإزالة المتفجرات باعتراض حافلة تحمل عدداً من المطلوبين رفضت الوقوف في نقطة تفتيش أمنية.

عقب ذلك شاهد الأمير محمد بن نايف والحضور فرضية قوة أمن وحماية الشخصيات بتطبيق فرضية حماية الشخصية المهمة حيث طبق مجموعة من رجال قوات الأمن الخاصة كيفية حماية الشخصية المهمة في حال النزول في الأماكن العامة.

بعد ذلك قامت كتيبة الأمن المدرعة بتنفيذ فرضية (الحزم) التي شارك فيها (85) عربة مدرعة، وتم استخدام التشكيلات التكتيكية المناسبة لتنفيذ المهام على أكمل وجه.

ثم أدت قوة العمليات الخاصة تطبيقاً لعدد من الفقرات التدريبية والقتالية للخريجين من دورة الطلبة رقم (44) لرجال قوات الأمن الخاصة وما يعكسه التدريب على مستواهم من ثقة بالنفس والإلمام بجميع الفنون القتالية والتوافق العضلي العصبي للجسم ومهارات أساسية للصد والهجوم.

بعد ذلك قدم ركن الإدارة بمعهد قوات الأمن الخاصة العقيد سعود بن معمر أداء القسم ثم أعلنت النتائج وتشرف أوائل الخريجين والمتفوقين باستلام شهاداتهم من سمو ولي العهد.

كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من قائد قوات الأمن الخاصة.

بعدها افتتح سموه المعرض المصاحب للحفل واطلع على عدد من الأسلحة والتجهيزات الحديثة التي تم تأمينها في مواكبة متزامنة لتطور أحدث أنواع الأسلحة والتجهيزات.

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع خريجي الدورات.