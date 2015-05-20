سكرتير الرئيس اليمني ل«الرياض»: تنحي هادي مستبعد في الفترة الحالية

نفى مختار الرحبي السكرتير الخاص للرئيس اليمني والمستشار الإعلامي لدولة اليمن ل"الرياض" مايشاع حول تنحي الرئيس اليمني عن السلطة الرئاسية وقال: هذا الأمر عار عن الصحة وهو صادر من مطابخ الرئيس المخلوع والميليشيات الحوثية.

وقال: ان مؤتمر الرياض جاء ليدعم شرعية هادي عبدربه ولا يمكن الحديث عن تنحي الرئيس ونقل السلطة في هذه الظروف الاستثنائية، خاصة وأن المؤتمر سيأتي بنتائج ايجابية ويخرج بقرارات تنفيذية وليست حوارية، حيث إن جميع الأطياف اليوم موجودة وسيتم على ضوء هذه القرارات بناء جيش وطني موحد وسيتم الشروع في بناء الدولة وعودة مؤسسات الدولة وعودة رئيس الجمهورية وعودة مؤسسات الدولة إلى اليمن.

وحول موقف سلطنة عمان من الملف اليمني اعتقد الرحبي أن حيادية عمان مفيدة كي تكون جسر العبور مع الطرف الآخر وتقوم بدور المفاوض، من خلال ما نقرأ في المشهد اليمني حيادية عمان ليست عدائية لليمن ومواقفها مواقف جيدة في اليمن ومساعدة للرئيس الشرعي فهي إن لم تخدمنا سياسيا لن تضرنا.

كما أن علاقة اليمن بسلطنة عمان علاقة وطيدة، ويهمنا أن تكون اللحمة العربية والخليجية لا يسودها أي خلاف أو اختلاف وما يهمنا في هذه اللحظة التاريخية أن دول الخليج مجتمعة هي مع اليمن وشرعيته وتدعم اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل والآن مؤتمر انقاذ اليمن.