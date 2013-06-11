المغير يحشد ضد معتصمي "الثقافة": موعدنا اليوم بعد العصر

كتب : فاطمة النشابي منذ 2 دقيقة

دعا الناشط أحمد المغير، لوقفة احتجاجية عصر اليوم، أمام وزارة الثقافة لدعم وزير الثقافة علاء عبدالعزيز.

كتب المغير عبر حسابه الخاص على فيس بوك، "لكل أنصار الحل الثوري لدعم وزير الثقافة، لأني أضمنلك أن تجربة الوزير دي لو نجحت هتتعمم على الكل إن شاء الله ولو فشلت لا قدر الله مش عاوز أسمع حد بعد كده بيشتكي من الحلول الإصلاحية".

وتابع "بالنسبة لكل الناس اللي كانت بتنادي بأهمية الحل الثوري وبتكفر بالحلول الإصلاحية، عندك فرصة النهاردة تدافع عن أفكارك في وقفة لتأييد وزير الثقافة الشجاع أمام وزارة الثقافة بشارع شجرة الدر بالزمالك بعد صلاة العصر".