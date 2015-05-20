تدشين «دبلوم المستجدين الميدانيين» لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف

دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس الأول، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية، «دبلوم المستجدين الميدانيين» لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنتظيم من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، وذلك بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن السديس، ومدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس.

وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. عبدالرحمن السند أن الرئاسة العامة أطلقت مبادرات لتطوير عملها وتحقيق رسالتها وأهدافها، ومن هذه المبادرات إحداث برنامج دبلوم للمستجدين في العمل الميداني، وألا يلتحق أي عامل في المجال الميداني في الرئاسة العامة إلا بعد الالتحاق بهذا الدبلوم الذي مدته عام دراسي كامل.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك تطوير الأداء وكفاية العمل، لافتا إلى أن العامل في المجال الميداني عليه مسؤولية كبيرة، ولابد أن يكون مؤصلا ويحمل من المعارف والعلوم في مجال عمله ما يؤهله للقيام بهذه المهمة على الوجه الصحيح الشرعي والنظامي.

من جهته، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس: «ان تأهيل المستجدين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق التحاقهم بدورات تأهيلية خطوة في الطريق الصحيح». مشيرا إلى أن «الهيئة» منذ وجودها سارت على المنهج الصحيح لكن الاجتهادات الفردية كما أكد الرئيس والاجتهادات الأحادية لا تنضبط في العمل المؤسسي الذي انما أريد منه الإصلاح ولم يرد منه غير ذلك.

فيما أكد مدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الدور العظيم لتحقيق المعروف والأمر به، وإزالة المنكر والنهي عنه، وذلك بإنشاء جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تمارسه من دور مبارك في حماية الأخلاق والقيم في المجتمع، إضافة إلى ما أنيط ببقية مؤسسات الدولة من أدوار احتسابية متعددة، كل فيما يخصه، ومنها هذه الجامعة المباركة، جامعة أم القرى.

وجرى خلال الحفل تدشين برنامج «نشر ثقافة الاحتساب» الإلكتروني، وكتاب «القواعد والمقاصد الشرعية وأثرها في الأعمال الاحتسابية».