أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الانتهاء من رفع 186 مليون متر مكعب رمال من مشروع قناة السويس الجديدة

Google+ Print
الانتهاء من رفع 186 مليون متر مكعب رمال من مشروع قناة السويس الجديدة الانتهاء من رفع 186 مليون متر مكعب رمال من مشروع قناة السويس الجديدة
قال المهندس وجدى زكى، المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع القناة الجديدة، فى تصريح صحفية أمس، إن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 186 مليونا و155 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 72% من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن جميع الكراكات البالغ عددها 39 كراكة بقطاعات المشروع الثلاثة نجحت فى رفع مليون و400 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة أمس الثلاثاء.

وأشار "زكى"إلى أن 23 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة، نجحت فى رفع 135 مليونا 42 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 69% و11 كراكة تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 41 مليونا و76 4 ألف متر مكعب بنسبة 89,5% إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 9 ملايين و635 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بنسبة 63%.

- مميش : لقاءاتنا مع شركات بريطانية تهدف لجذب أكبر استثمار فى مشروع قناة السويس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365