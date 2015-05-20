الانتهاء من رفع 186 مليون متر مكعب رمال من مشروع قناة السويس الجديدة

قال المهندس وجدى زكى، المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع القناة الجديدة، فى تصريح صحفية أمس، إن الكراكات العاملة فى مشروع قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع 186 مليونا و155 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 72% من المستهدف رفعه، وهو 250 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن جميع الكراكات البالغ عددها 39 كراكة بقطاعات المشروع الثلاثة نجحت فى رفع مليون و400 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة أمس الثلاثاء.

وأشار "زكى"إلى أن 23 كراكة تابعة للتحالف "الإماراتى البلجيكى الهولندى" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة، نجحت فى رفع 135 مليونا 42 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 69% و11 كراكة تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات تابعة للتحالف "البلجيكى الأمريكى" نجحت فى رفع 41 مليونا و76 4 ألف متر مكعب بنسبة 89,5% إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح نجحت فى رفع 9 ملايين و635 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بنسبة 63%.

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