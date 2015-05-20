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السجائر الإلكترونية لا تساعد فى الإقلاع عن التدخين

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السجائر الإلكترونية لا تساعد فى الإقلاع عن التدخين السجائر الإلكترونية لا تساعد فى الإقلاع عن التدخين
حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تورنتو الكندية من استخدام السجائر الإلكترونية، والتى يلجأ إليها الكثير من المدخنين كبديل للسجائر العادية بغرض الإقلاع عن التدخين.

وأشارت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية لا تساعد المدخنين على المدى البعيد فى الإقلاع عن التدخين، وكشفت النتائج التى شملت 2223 شخصًا أن المدخنين عادوا مرة أخرى إلى تدخين السجائر التقليدية خلال 3 إلى 6 شهور، لافتة إلى أن السجائر الإلكترونية ليست أفضل من باتشات النيكتونين، والتى تستخدم فى الإقلاع عن التدخين.

وأضاف الباحثون أن السجائر الإلكترونية تتسبب فى الكثير من الآثار الجانبية مثل الكحة الجافة والتهاب الحلق وضيق التنفس وكما يتسبب فى بعض المشاكل الصحية الخطيرة مثل التهاب الرئة، وهو ما يحتم ضرورة توخى الحذر حال استخدامها.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر البدولى للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، والذى عقد مؤخرًا فى مدينة دنفر الأمريكية، ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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