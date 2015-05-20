الصحة السعودية: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات

أكدت وزارة الصحة السعودية انه لم يتم اليوم تسجيل اى اصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيما شفيت خمس حالات .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت الى أن عدد حالات الاصابة كانت قد بلغت 1001 توفى منهم 434 حالة وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012.
وقالت فى بيان أمس انه لم يتم تسجيل اى اصابات جديدة بالفيروس فيماشفيت خمس حالات بالرياض والهفوف وجدة ليرتفع عدد الحالات التى شفيت الى 558 حالة وتبقى 8 حالات تحت العلاج بالاضافة الى حالة معزولة بالمنزل.
وأشارت الى أن عدد حالات الاصابة كانت قد بلغت 1001 توفى منهم 434 حالة وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012.
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