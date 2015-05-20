الصحة السعودية: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات

أكدت وزارة الصحة السعودية انه لم يتم اليوم تسجيل اى اصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيما شفيت خمس حالات .

وقالت فى بيان أمس انه لم يتم تسجيل اى اصابات جديدة بالفيروس فيماشفيت خمس حالات بالرياض والهفوف وجدة ليرتفع عدد الحالات التى شفيت الى 558 حالة وتبقى 8 حالات تحت العلاج بالاضافة الى حالة معزولة بالمنزل.

وأشارت الى أن عدد حالات الاصابة كانت قد بلغت 1001 توفى منهم 434 حالة وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012.

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