بالصور.. "ديفيليه" كلية الاقتصاد المنزلى بالمنوفية يثير الجدل على فيس بوك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا لمعرض ديفيليه، أقامته كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية، وأثارت الصور خلافات بين مستخدمى الموقع، حيث تهكم البعض على أشكال الفساتين، لتقابلها تعليقات مستاءة من السخرية، واعتبار أن الطالبات اجتهدن، ولابد من احترام عملهن.

وكتب أحد النشطاء تعليقاً على الصور: "اسمعوا اللى اتقال.. وماتحكموش على حد تعب وبذل مجهودا من أجل الكفاح والعلم.. العمل عبادة.. وألف شكر لكل بنت تعبت وسهرت ولكل ولد تعب وسهر.. وردى لكل واحد تلفظ بألفاظ خارجة أو بذيئة، أنه يكفينى فخرا بالفرقة الرابعة قسم ملابس ونسيج رغم علمهم البسيط فى مادة التشكيل والتصميم أنهم يصلون للمستوى ده بعد ٣ سنين تدريس".



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