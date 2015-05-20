أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "ديفيليه" كلية الاقتصاد المنزلى بالمنوفية يثير الجدل على فيس بوك

Google+ Print
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا لمعرض ديفيليه، أقامته كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية، وأثارت الصور خلافات بين مستخدمى الموقع، حيث تهكم البعض على أشكال الفساتين، لتقابلها تعليقات مستاءة من السخرية، واعتبار أن الطالبات اجتهدن، ولابد من احترام عملهن.

وكتب أحد النشطاء تعليقاً على الصور: "اسمعوا اللى اتقال.. وماتحكموش على حد تعب وبذل مجهودا من أجل الكفاح والعلم.. العمل عبادة.. وألف شكر لكل بنت تعبت وسهرت ولكل ولد تعب وسهر.. وردى لكل واحد تلفظ بألفاظ خارجة أو بذيئة، أنه يكفينى فخرا بالفرقة الرابعة قسم ملابس ونسيج رغم علمهم البسيط فى مادة التشكيل والتصميم أنهم يصلون للمستوى ده بعد ٣ سنين تدريس".

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365