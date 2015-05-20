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حصر الأراضى الفضاء داخل المنطقة الصناعية بأسوان لتوزيعها على المستثمرين

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حصر الأراضى الفضاء داخل المنطقة الصناعية بأسوان لتوزيعها على المستثمرين حصر الأراضى الفضاء داخل المنطقة الصناعية بأسوان لتوزيعها على المستثمرين
قرر اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان عمل حصر لقطع الأراضى الفضاء غير المستخدمة داخل المنطقة الصناعية بالعلاقى جنوب أسوان، لغرض إعادة توزيعها على المستثمرين لتحقيق الاستغلال الأمثل مع مراعاة الشروط البيئية.

وقال اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان إنه تم مؤخراً الموافقة على تخصيص أراضٍ لـ36 مشروعا ووحدة غذائية باستثمارات 544 مليون جنيه من المستهدف أن تعمل على توفير 2000 فرصة عمل تقريبا، كما أن المساحات المجاورة للمنطقة الصناعية من المقرر أن تكون ضمن الامتداد العمرانى لمدينة أسوان فى ظل إنشاء الطريق الدائرى الجديد العلاقى - الأعقاب.

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مصر 365