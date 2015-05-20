"تعليم كفر الشيخ":إعلان نتيجة السادس الابتدائى بعد تأكيد الرصد والمراجعة

أكد حسن أبو النضر مدير عام التعليم الابتدائى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه بدأت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائى بكنترولات الإدارات التعليمية، ومن المحتمل الانتهاء من التصحيح هذا الأسبوع لتبدأ بعدها أعمال المراجعة.

وأضاف حسن أبو النضر أنه تم التنبيه على المصححين والمراجعين مراعاة الدقة فى التصحيح والمراجعة وإعطاء كل طالب حقه.

وأشار مدير عام التعليم الابتدائى إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة التى يراعى فيها الدقة لينال كل طالب حقه.