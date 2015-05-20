بالفيديو.. “أولتراس ديفلز” يشعل النيران فى علم الرابطة بعد حلها: “نعامل كالمجرمين”

وأصدرت المجموعة، بيانا على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك، كان نصه التالى:

>

أشعل أعضاء “أولتراس ديفلز” المشجعة للنادى الأهلى النيران فى علم المجموعة، وذلك بعد الإعلان عن حل المجموعة، أمام مسجد الحى القيوم بالعجمى، والذى تم افتتاحه، مساء الثلاثاء، على أرواح شهداء جماهير الأهلى والزمالك فى بورسعيد واستاد الدفاع الجوى.>منذ ما يقرب من ثمانية أعوام الآن مروا بحلوهما ومرهما فتارة في تقدم مزدهر وتارة في تقهقر طفيف ثماني سنوات كان لنا دائماً المبادرة والسبق بكل جديد في تاريخ الأولتراس فقد عرفت مدرجات مصر من أقصاها إلي أدناها من هم ” أولتراس ديفيلز” وكم تزينت المدرجات بأفكار دائماً ما تكون جديدة وسباقة وكم شهدت شوارع مصر من هم ” أولتراس ديفيلز “حتى انتشرت الفكرة التي ولدت في الإسكندرية إلى كل ربوع مصر ومدنها وخارج مصر ـيضاً بعد ذلك.. إلى أن جاءت الحادثة المؤلمة التي فزعت قلوب كل جماهير النادي الأهلي ” مذبحة بور سعيد ” التي راح ضحيتها “74” من جمهور النادي الأهلي وكان من بينهما مؤسس وقائد المجموعة بل ومسؤول رحلتها في تلك المباراة وكان موت مسؤول الرحله طبيعي جداً لمجموعة بعقلية أولتراس ديفيلز مات منهم أعضاء فكيف يعود مسؤولها رحمة الله عليهم جميعاً فقد كان هو روح المجموعة بحق فبموته انفصلت الروح عن الجسد وأصبحت المجموعة بلا روح حتى اعتبرها الكثير في مقام الميت إكلينيكياً بالإضافة إلى أنه من الطبيعي جداً لأي مجموعه أن ينحدر مستواها بعد فاجعة كهذه..

ولكن حاول الكثير بث الروح في المجموعة من جديد مراراً وتكراراً وباءت كل المحاولات بالفشل فقد انفصلت حقاً الروح عن الجسد.. فكل ما سبق هو جزء صغير من حقيقة مؤلمة للجميع ولكنها الحقيقة التي لا يقلل من شأن المجموعه فهي الإثبات الحقيقي على عقلية الجروب الحقيقية وعن شرف ونزاهة وكبر المجموعة ..وكما يعلم الجميع فقد ولدت هذه المجموعة كبيرة ليس بعددها ولكن بعقليتها وفكرها وتنفيذه ولا نقبل أبداً أن تستمر المجموعة بشكل أصغر فمن بدأ كبير لابد وأن ينتهي كبير هذا ما تعلمناه وما تربينا عليه داخل هذه المجموعة.

وقد جاءتنا الفرصة العظيمة بعد إنجاز عملاً حلمنا به ثلاث سنوات كصدقة جارية راجيين المولى تقبلها وكتخليد لذكرى من لم ولن نبيع قطرة دم واحدة منهم وكان هذا العمل بيت الله ” مسجد الشهداء ” الذي تم أداء أول صلاة فيه اليوم بحضور أهالي الشهداء ففخر لنا عظيم أن تكون آخر أعمالنا بيتاً لله يرفع ويذكر فيه اسمه داعيين الله تقبله وشكراً لكل أعضاء جروب أولتراس ديفيلز على سعيهم وبذل جهدهم لإنشاء هذا الصرح العظيم وكل الشكر لجميع الأشخاص الذين ساعدونا، جعله الله في ميزان حسناتكم .

لذلك قررنا غلق الجروب بجميع تفرعاته “سكاشنه” وحرق بانراته وكل من يدخل اي مدرج بعد ذلك باسم المجموعة لا يمثل المجموعة..

أما عن حق الشهداء فهو قادم لا محالة سواء بمجموعة أو بدونها فنحن لم ولن نتهاون في هذا .

>

>ونحن على علم وتوقع بكمية المزايدات التي ستدور حولنا خلال الفترة القادمة وليعلم الجميع أننا لم ولن نبيع أو نتخاذل عن قطرة دم واحدة من شهداءنا وليعلم الجميع أيضاً أنه لا يعرف مؤسس المجموعة رحمة الله عليه أكثر من أصحابه المقربون فلا داعي للمزايدات..

أما عن الحكم التي أصدرته أحد المحاكم “محكمة الأمور المستعجلة” فلم يهز لنا شعرة فحركات الأولتراس من يوم إنشاءها وهي تعامل معاملة المجرمين والجميع على دراية بهذا وأيضاً مجموعات الأولتراس ليست جمعيات مشهرة يجوز حظرها !! ورغم ذلك فهنا ما يثبت كتابة هذا البيان بتاريخ سابق للحكم “12/5″ أي أن القرار أسبق وقرار مثل غلق جروب يستغرق الكثير والكثير من الوقت ومن لم يعرف قلوب الديفيلز فليسأل من يعرف ومن نسى فعليه استرجاع ذاكرته”.

وداعاً … والسلام خير ختام