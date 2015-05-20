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إصابة شرطى أثناء مطاردة سيارة بدون لوحات على صحراوى بنى سويف

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إصابة شرطى أثناء مطاردة سيارة بدون لوحات على صحراوى بنى سويف إصابة شرطى أثناء مطاردة سيارة بدون لوحات على صحراوى بنى سويف
أصيب، منذ قليل، آمين شرطة من قوة تأمين الطرق ببنى سويف بطلق نارى فى الظهر أثناء مطاردته لسيارة بدون لوحات على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج وقرر الأطباء تحويله لمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وتلقى اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف إخطارا من مستشفى الجامعة بوصول محمد عويس جابر أمين شرطة 35 عاما من قوات تأمين الطرق ببنى سويف مصابا بطلق نارى فى ظهره، وتبين من تحريات العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية، أن قوات تأمين الطرق اشتبهت فى إحدى سيارات النقل بدون لوحات وعند الاقتراب منها رفض قائدها التوقف، للتأكد من هويته وفر هاربا بعد إطلاقه النار ما تسبب فى إصابة آمين شرطة من قوات تآمين الطريق.

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مصر 365