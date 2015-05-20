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"شمروخ" يثير ذعر أهالى بلبيس فى الشرقية

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"شمروخ" يثير ذعر أهالى بلبيس فى الشرقية "شمروخ" يثير ذعر أهالى بلبيس فى الشرقية
سمع أهالى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دوى انفجار بجوار موقف العايد، وانتقل خبراء المفرقعات بقسم الحماية المدنية إلى الموقع لتمشيطه.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية يفيد تقديمه بلاغا بالواقعة، وانتقلت قوة من مركز الشرطة وخبراء المفرقعات لتمشيط المكان والتأكد من خلوه من أى مواد متفجرة، فيما أكدت الأجهزة الأمنية أن الانفجار نتيجة "شمروخ".
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